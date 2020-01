Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving réclame des recrues aux Nets !

Publié le 16 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

Ce jeudi, les Nets se sont inclinés face aux Sixers. Kyrie Irving a estimé que la franchise de Brooklyn devait se renforcer au plus vite.

Les Brooklyn Nets ont besoin de se renforcer en urgence. Kyrie Irving est formel. Ce jeudi, la franchise de Brooklyn n’est pas parvenue à trouver la clé à la Wells Fargo Center des Sixers (117-106). La faute à un manque de profondeur dans l’effectif des Nets selon Kyrie Irving. Dans des propos rapportés par Basket Session , le meneur de 27 ans a demandé à ses dirigeants de recruter de nouveaux éléments au plus vite.

«Nous avons besoin d’une ou deux armes supplémentaires»