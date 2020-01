Basket - Nicolas Batum réagit au décès de Kobe Bryant !

Basket

Véritable légende vivante du basketball, Kobe Bryant serait décédé dans un accident d’hélicoptère. Nicolas Batum lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, Kobe Bryant serait décédé avec quatre autres personnes dans un crash d’hélicoptère sur les hauteurs de Los Angeles. L’information provient de TMZ , confirmée ensuite par le Los Angeles Times qui en revanche n’a pas mentionné l’identité des victimes. Âgé de 41 ans, la disparition potentielle de « Black Mamba », cinq fois vainqueur de la NBA avec les Los Angeles Lakers, a pris tout le monde de court et suscitée une vague d’hommage en son honneur.

Il y a deux jours encore il disputait la première rencontre officielle de NBA organisée en France. Aujourd’hui, l’ailier français des Charlotte Hornets a réagi sur Twitter : « N on non non, dites-moi que ce n’est pas vrai. Pas Kobe… mes prières vont vers sa femme, ses filles et ses proches . »

No no no please tell me this is not true. Not Kobe.... prayers to his wife, daughters and loved ones