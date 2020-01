Basket

Basket - NBA : LeBron James envoie un message fort à Kobe Bryant !

Publié le 24 janvier 2020 à 9h35 par A.M.

Plus proche que jamais de dépasser Kobe Bryant au nombre de points inscrits en carrière, LeBron James assure toutefois que ce n'est pas sa principale préoccupation.

Auteur d'un nouveau triple-double (27 points, 12 rebonds, 10 passes), LeBron James a permis aux Lakers de s'imposer sur le parquet des Nets (128-113). Mais surtout, grâce à ses 27 unités, le King entre un peu plus dans l'histoire et se rapproche grandement de Kobe Bryant à la troisième place des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Avec 33 626 points inscrits en carrière, LeBron James n'est plus qu'à 17 points de la troisième place de la légende des Lakers. Autrement dit, il y a de grandes chances que dès le prochain match le natif d'Akron y parvienne. Le deux prochains sur la liste se nomment Karl Malone (36 928 points) et Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points). Mais LeBron James ne semble pas encore y penser et assure prêter plus attention à sa polyvalence..

«La liste des meilleurs marqueurs elle-même ? Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi»