Basket - NBA : Kobe Bryant rend hommage à LeBron James !

Publié le 20 janvier 2020 à 14h35 par T.M.

Prochainement, LeBron James devrait dépasser Kobe Bryant au classement des meilleurs marqueurs en NBA. Un fait qui fait tout de même plaisir à l’ancien des Lakers.

A 35 ans, LeBron James domine toujours autant en NBA. Cette saison, la star des Lakers impressionne et le King apparaît en bonne position pour le titre de MVP. Des prestations XXL qui lui permettent de faire tomber plusieurs records. Et le prochain devrait concerner Kobe Bryant. En effet, dans quelques matchs, LeBron James pourrait devenir le 3ème meilleur marqueur de l’histoire de la NBA et ainsi devancer le Black Mamba.

« Ce qu’il fait est remarquable »