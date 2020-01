Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Lakers envoie un message à Anthony Davis !

Publié le 15 janvier 2020 à 18h35 par A.M.

Invité à commenter la situation d’Anthony Davis, absent des parquets depuis une semaine, Frank Vogel s’est montré plutôt rassurant.

« Je me rapproche d'un retour sur les parquets avec les gars. Sur les trois derniers matches, ils n'ont visiblement pas eu besoin de moi. Donc on prend un peu plus de temps avec ce souci . » Interrogé sur sa blessure au dos, Anthony Davis s’est voulu rassurant, mais il a répété qu’il ne prendrait aucun risque en anticipant son retour à la compétition. Et visiblement, Frank Vogel est sur la même longueur d’onde.

Vogel ne prendra aucun risque avec Davis