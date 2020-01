Basket

Basket - NBA : Le punchline de Gobert sur la série du Jazz !

Publié le 15 janvier 2020 à 9h35 par A.M.

Après la victoire du Utah Jazz contre les Nets (118-107), Rudy Gobert s’est littéralement enflammé pour la défense de son équipe qui reste sur dix victoires consécutives.

Dix sur dix. En dominant Brooklyn (118-107) dans la nuit de mardi à mercredi, le Jazz a enchainé une dixième victoire consécutive ce qui place la franchise de Salt Lake City à la deuxième place de la conférence ouest derrière les Lakers. Mieux encore, Utah a remporté 15 de ses 16 dernières rencontres. Dans le sillage d’un Rudy Gobert en mode All-Star et encore auteur d’une très belle performance face aux Nets avec 22 points et 18 rebonds, le Jazz possède la troisième meilleure défense de la NBA. Interrogé à ce sujet, le pivot français se réjouit de cette bonne période collective et individuelle.

«Je n'aimerais pas défendre contre nous en ce moment»