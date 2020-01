Basket

Basket - NBA : Un appel du pied de Stephen Curry ? La réponse de Giannis Antetokounmpo !

Publié le 9 janvier 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que le petit échange entre Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry fait beaucoup parler en NBA, le Grec refuse d'affirmer avoir reçu un appel du pied pour rejoindre les Warriors.

C'est l'une des images de la nuit en NBA. Alors que les Bucks se sont imposés sans surprise contre les Warriors (107-98), l'échange entre Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry, présent pour ce match malgré sa blessure, à l'issue de la rencontre a beaucoup fait parler ces dernières heures. Il faut dire que le meneur de Golden State semble dire au dernier MVP : « Let's do it, come on man », ce que l'on peut traduire par « Allez mon gars, faisons-le . » Un message interprété comme un appel du pied de Curry à Antetokounmpo dont le contrat à Milwaukee prend fin en 2021. Il faut dire que le Grec ferait le plus grand bien à des Warriors qui ont déjà tiré un trait sur cette saison.

Antetokounmpo laisse planer le doute