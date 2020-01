Basket

Basket - NBA : Anthony Davis a glissé un message à LeBron James après sa blessure !

Publié le 8 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Sorti sur blessure durant la victoire des Lakers contre les Knicks (117-87), Anthony Davis pourrait manquer quelques matches. Il a ainsi demandé à LeBron James de continuer à gagner.

Ce qui était craint du côté des Lakers depuis le début de saison est arrivé. Contre les Knicks, Anthony Davis a lourdement chuté sur le dos a quitté ses partenaires en cours de match. Si son indisponibilité n’a pas été communiquée, il semblerait qu’AD soit contraint de manquer quelques matches. Invité à commenter cette blessure, LeBron James a reconnu qu’Anthony Davis va cruellement manquer aux Lakers. Mais Le King a une promesse à tenir.

Anthony Davis demande à LeBron James de gagner pour lui