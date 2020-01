Basket

Basket - NBA : Le défi de Shaquille O’Neal pour LeBron James et Anthony Davis

Publié le 7 janvier 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Ancienne star de NBA, Shaquille O’Neal estime qu’il pourrait battre LeBron James et Anthony Davis dans un deux contre deux, avec un certain… Kobe Bryant.

LeBron James n'a plus à prouver en NBA. L'ailier des Los Angeles Lakers peut notamment se targuer d'avoir remporté trois titres dans sa carrière (2012, 2013, 2016), tout en jouissant d'une énorme cote de popularité outre-Atlantique. Le joueur de 35 ans tente actuellement d'arracher une nouvelle bague avec la franchise californienne, et Shaquille O'Neal, ancien coéquipier du King James à Miami, le met au défi, ainsi qu'Anthony Davis.

« Kobe et moi, on battrait LeBron et Davis en deux contre deux »