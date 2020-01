Basket

Basket - NBA : Les vérités de Kawhi Leonard sur une arrivée chez les Knicks

Publié le 6 janvier 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que Kawhi Leonard a rejoint les Clippers durant la dernière free agency, le MVP des dernières Finales NBA a tenu à revenir sur les rumeurs qui l’annonçaient chez les Knicks.

La dernière free agency a animé la NBA. De nombreuses stars ont changé de franchise et du côté des Knicks, les fans pouvaient rêver. En effet, il était notamment question d’une possible arrivée de Kevin Durant ou encore de Kawhi Leonard. Finalement, le premier a rejoint les Nets tandis que le second a filé chez les Clippers. Et alors que l’ancien des Raptors a affronté la franchise de New York ce dimanche, en marge de cette rencontre, Kawhi Leonard est revenu sur ces rumeurs.

« Aucun rendez-vous n’était prévu »