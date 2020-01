Basket

Basket - NBA : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Anthony Davis ?

Publié le 8 janvier 2020 à 10h35 par A.M.

Arrivé aux Lakers l’été dernier au cœur d’un énorme trade, Anthony Davis aurait décidé de refuser à Los Angeles et testera la free agency l’été prochain.

Après une saison très décevante malgré l’arrivée de LeBron James, les Lakers ont décidé de frapper très fort en attirant Anthony Davis en échange de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et trois tours de Draft. Et pour le moment, ce choix s’avère payant puisque l’ancien intérieur des Pelicans réalise une saison impressionnante avec ses 27,7 points de moyenne et une association tonitruante avec LeBron James.

Anthony Davis refuse de prolonger aux Lakers