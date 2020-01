Basket

Basket - NBA : Derrick Rose évoque son nouveau rôle chez les Pistons !

Publié le 6 janvier 2020 à 18h35 par T.M.

Après long passage à vide, Derrick Rose retrouve désormais des couleurs du côté des Pistons. Décisif dans un rôle de 6ème homme, le meneur de jeu s’est confié sur ce statut.

Plus jeune MVP de l’histoire de la NBA, Derrick Rose avait tout pour marquer la ligue de son empreinte. Problème, les pépins physiques sont passés par là et le meneur de jeu n’a pas eu la carrière promise par les observateurs. Ces dernières saisons ont été très compliquées pour Rose, mais cela semble aller beaucoup mieux. A 31 ans, le natif de Chicago est à nouveau décisif, faisant le plus grand aux Pistons en tant que 6ème homme. Et ce rôle lui plait bien.

« J’essaie de m’adapter pour aider l’équipe du mieux possible »