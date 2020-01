Basket - NBA : Cette légende qui rend un vibrant hommage à LeBron James !

Basket

Devenu huitième meilleur passeur de l’histoire de la NBA, LeBron James a passé Isiah Thomas au classement et entre un peu plus dans l’histoire. Ce dernier lui a d’ailleurs rendu hommage.

En route pour le podium de meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, LeBron James ne cesse d’écrire l’histoire en prouvant sa polyvalence. En effet, grâce à ses huit passes décisives lors de la victoire des Lakers contre les Cavaliers (128-99), le King a passé Isiah Thomas à la huitième place des meilleurs passeurs de l’histoire de la NBA avec un total de 9 062 offrandes. Et ce dernier lui a d’ailleurs rendu hommage.

« Félicitations à LeBron James de m’avoir dépassé au classement des meilleurs passeurs. Quelle incroyable réussite ! Célèbre ça avec ton propre champagne », lance Isiah Thomas sur Twitter . Pour LeBron James, l’objectif sera désormais d’atteindre les 10 000 passes décisives en carrière afin d’intégrer le top 5. En attendant, les deux prochains sur la liste sont Chris Paul (9 436), toujours en activité, et Oscar Robertson (9 887). Meilleur passeur de la saison en NBA, LeBron James peut ambitionner de grimper dans le classement des meilleurs de l’histoire dans ce domaine, surtout si Anthony Davis, avec lequel il forme un énorme duo, reste aux Lakers.

Congratulations to @kingjames for passing my @NBA assist record. What an amazing accomplishment! Celebrate this milestone with your player owned @TheNBPA @cheurlin1788 champagne! #youearnedit #champion @NBATV pic.twitter.com/4vH8OxhWqX