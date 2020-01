Basket

Basket - NBA : L’aveu de Steve Kerr sur le départ Kevin Durant !

Publié le 10 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Quelques mois après le départ de Kevin Durant, Steve Kerr reconnaît qu’il avait senti que son joueur allait quitter les Warriors.

Dès le début de la saison dernière, les rumeurs d’un départ de Kevin Durant ont commencé à enfler. Il faut dire que des premières tensions sont apparues avec Draymond Green très rapidement. Free agent l’été dernier, Kevin Durant a donc sans surprise décidé de partir et s’est engagé avec les Nets en même temps que Kyrie Irving. Et Steve Kerr a reconnu qu’il avait senti que son ailier prenait ses distances avec le reste du groupe durant toutes la saison dernière.

«Il a en quelque sorte disparu du groupe à la fin de l’année»