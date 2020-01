Basket

Basket - NBA : Anthony Davis donne de ses nouvelles !

Publié le 15 janvier 2020 à 16h35 par A.M.

Blessé il y a semaine suite à une lourde chute sur le dos, Anthony Davis s’est montré rassurant sur son état de santé tout en précisant qu’aucun risque ne sera pris.

Avec Anthony Davis, les précautions sont de mises. Il faut dire que le pivot de Lakers a connu de nombreux pépins physiques dans sa carrière et après sa lourde chute sur le dos il y a une semaine contre les Knicks, les Californiens ont craint le pire. Il faut dire que l’ancienne star de Pelicans est élément indispensable des Angelinos qui sont actuellement leader de la Conférence ouest.

«Je me rapproche d'un retour sur les parquets»