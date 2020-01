Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert annonce la couleur pour son duel face à Zion Williamson !

Publié le 15 janvier 2020 à 13h35 par A.M.

Attendu depuis le début de saison, Zion Williamson devrait faire ses grands débuts en NBA à l’occasion de la rencontre face au Jazz de Rudy Gobert. Le Français s’est d’ailleurs prononcé sur ce duel.

Numéro 1 de la dernière draft et présenté comme le futur LeBron James, Zion Williamson n’a toujours pas fait ses débuts avec les Pelicans à cause d’une blessure. Mais l’attente devrait prendre fin jeudi à l’occasion de la rencontre face à Utah. Le premier adversaire de Zion Williamson en NBA pourrait donc bien être Rudy Gobert qui réalise une magnifique saison. Mais pour le Français, peu importe l’adversaire, l’objectif du Jazz sera de battre la franchise de la Nouvelle Orléans.

«Zion ou pas, on va à la Nouvelle Orléans pour gagner»