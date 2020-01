Basket

Basket - NBA : Stephen Curry fait le point sur son état !

Publié le 20 janvier 2020 à 10h35 par T.M.

Blessé à la main, Stephen Curry est absent des terrains depuis de longs mois déjà. Et comme le meneur des Warriors l’a assuré, sa rééducation suit son cours.

Du côté de Golden State, on vit une saison très compliquée. En effet, les Warriors ne sont pas épargnés par les blessures. Et alors que l’on misait énormément sur Stephen Curry, lui aussi s’est retrouvé sur le côté. Après seulement 4 matchs cette saison, le meneur de jeu s’est blessé à la main, l’obligeant à rester loin des parquets pendant de longs mois. En Californie, on attend donc avec impatience le retour de Curry, qui continue de se soigner pour revenir le plus rapidement possible.

« Il faut être patient pour revenir à 100% »