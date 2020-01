Basket

Basket - NBA : Paul George en rajoute une couche sur son choix de rejoindre les Clippers !

Publié le 16 janvier 2020 à 14h35 par A.M.

Au cœur d’un été de folie en NBA, Paul George a quitté le Thunder pour rejoindre les Clippers. Un choix qu’il explique par différents critères.

Après le départ de Russell Westbrook, Paul George a également décidé de quitter le Thunder l’été dernier. L’ailier a pris la décision de rejoindre Kawhi Leonard afin de former un duo détonnant aux Clippers et ainsi viser le titre avec la franchise californienne. Invité à commenter ce choix, l’ancien joueur des Pacers explique, natif de Palmdale en Californie, explique qu’il a rejoint Los Angeles notamment pour des raisons personnelles.

«Ce choix dépasse le cadre du basket»