Basket - NBA : Suivre les traces de Jordan ? La réponse de Tony Parker

Publié le 19 janvier 2020 à 12h35 par J.-G.D.

Interrogé sur sa volonté d’investir un jour en NBA, à l’instar de Michael Jordan, Tony Parker admet que cette éventualité reste dans un coin de sa tête.

Retraité depuis sa décision de raccrocher en juin dernier, Tony Parker a troqué sa casquette de joueur pour celle de dirigeant et businessman. L'ancienne star des San Antonio Spurs et des Charlotte Hornets préside l'ASVEL, en course pour un titre en Jeep Élite cette saison. Et si l'homme fort de la formation de la banlieue lyonnaise faisait son grand retour en NBA en tant qu'investisseur ? Parker apporte quelques éléments de réponse pour le Journal du Dimanche .

« Intégrer l’actionnariat d’une franchise NBA est un rêve pour plus tard. Et Jordan est bien évidemment au courant de tout ça »