Basket - NBA : Les Lakers attendent Anthony Davis avec impatience !

Publié le 18 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Blessé depuis quatre matches, Anthony Davis manque aux Lakers, au point que Frank Vogel attend son retour avec impatience.

Blessé au dos suite à une grosse chute, Anthony Davis a manqué les quatre dernières rencontres des Lakers. En l’absence de leur pivot All-Star, les Californiens ont toutefois remporté trois rencontres pour une défaite, mais s’apprêtent à défier les Celtics puis les Rockets. Deux déplacements très périlleux qui poussent Frank Vogel à espérer le retour d’Anthony Davis.

«J’ai hâte de retrouver Davis»