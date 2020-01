Basket

Basket - NBA : Les Lakers affichent leur inquiétude pour Anthony Davis…

Publié le 18 janvier 2020 à 14h35 par A.M.

Alors qu’Anthony Davis a déjà manqué quatre rencontres avec les Lakers, Frank Vogel ne cache pas son inquiétude pour sa star.

Auteurs d’un début de saison impressionnant, les Lakers ont pu compter sur un duo tonitruant entre LeBron James et Anthony Davis. Toutefois, ce dernier s’est récemment blessé suite à une chute sur le dos impressionnante. En l’absence de leur intérieur, les Californiens ont remporté trois victoires et concédé une défaite, mais ils s’apprêtent à enchainer une série de déplacements compliqués face aux Rockets et aux Celtics. Une situation qui inquiète Frank Vogel.

«Je suis très anxieux»