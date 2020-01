Basket

Basket - NBA : Ce joueur du Jazz qui envoie Rudy Gobert au All-Star Game !

Publié le 17 janvier 2020 à 13h35 par A.D.

Considéré comme le meilleur défenseur de la NBA, Rudy Gobert n’a pas participé au All-Star Game la saison dernière. Donovan Mitchell, arrière du Jazz, a milité pour voir son coéquipier français être de la partie cette année.

Rudy Gobert doit disputer le All-Star Game. C’est en tous les cas l’avis de Donovan Mitchell, son coéquipier du côté du Jazz. La saison dernière, le Français postulait pour le All-Star Game, mais il n’a pas eu la chance d’y participer. Dans des propos rapportés par Basket USA , Donovan Mitchell a expliqué que Rudy Gobert avait largement sa place au All-Star Game.

«Il mérite d’être un All-Star»