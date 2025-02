NBA : Un crack français veut rejoindre Wembanyama !

Drafté en numéro 1 par les San Antonio Spurs en 2023, Victor Wembanyama semble avoir ouvert une porte aux Français en NBA. L’année suivante, Zaccharie Risacher, Alexander Sarr et Tidjane Salaün l’ont rejoint. Et pour la Draft de 2025, Noah Penda compterait débarquer dans la ligue américaine de la même manière que ses compatriotes.

Victor Wembanyama semble avoir ouvert une porte aux Français en NBA. Annoncé comme le nouveau phénomène du basket, le joueur d’aujourd’hui 21 ans a été drafté en première position par les San Antonio Spurs en 2023. Depuis, Wemby ne cesse de briller avec la franchise texane. Bluffé par le potentiel du natif du Chesnay, les autres franchises n’ont pas hésité à miser sur les cracks français. Zaccharie Risacher, Alexander Sarr et Tidjane Salaün l’ont donc rejoint en 2024. Et pour 2025, c’est Noah Penda qui serait attendu en NBA. Selon ESPN, le numéro 93 du Mans est considéré comme l’un des grands prospects de la prochaine draft. Mais l’ailier de 20 ans préfère garder la tête froide pour le moment.

Projected first-round pick Noah Penda is having a strong season with Le Mans in France, playing an important role for a playoff team, showcasing his strong feel for the game, defensive versatility, passing, and many positive role-playing qualities that drive winning. pic.twitter.com/uCHK5VXLtO