Ce joueur de l'OM annonce une grosse rupture !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Timothy Weah a quitté la Juventus, et ce, pour s'engager en faveur de l'OM. Interrogé sur ses débuts à Marseille, le numéro 22 de Roberto De Zerbi s'est prononcé sur la pression du Vélodrome. Par la même occasion, Timothy Weah a affirmé que l'OM était seul contre tous les autres clubs français.

Après avoir passé deux saisons à la Juventus, Timothy Weah a signé à l'OM. Formé au PSG, l'international états-unien a été transféré pour une somme proche de 14,4M€ à Marseille, et ce, contre toute attente.

Timothy Weah balance sur l'OM Lors d'un entretien accordé au Dauphiné, Timothy Weah s'est prononcé sur la pression du Vélodrome. Dans le même temps, le numéro 22 de l'OM a affirmé qu'il était heureux d'être dans un club qui était détesté dans toute la France.