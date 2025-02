NBA - Wembanyama : Riolo relance le clash avec humour !

Thomas Bourseau

En marge des NBA Paris Games 2025 courant janvier, Daniel Riolo ne s’était pas fait prier pour pousser un énorme coup de gueule sur la vision marketing de la NBA en envoyant « deux matchs en bois » entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. Ce qui lui avait valu les foudres de certains observateurs. Quelques semaines plus tard, l’éditorialiste de RMC est revenu avec légèreté sur cet épisode.

Les 23 et 25 janvier dernier, les NBA Paris Games 2025 avaient lieu à l’Accor Arena. Deux affiches opposant presque en back-to-back les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Une première donc sur le sol français puisque les éditions du Paris Game de 2024, 2023 et 2020 ne proposaient qu’un seul match à chaque fois. Le numéro un de la draft de 2023 et médaillé olympique revenait donc en France non pas pour y représenter la sélection tricolore comme pendant les JO de Paris 2024, mais avec la franchise texane.

«La NBA nous donne des restes et on se jette dessus comme Jacquouille la Fripouille ?»

Résultat des courses : une victoire pour chaque franchise NBA. 140-110 pour les Spurs lors de la première manche et 136-98 pour les Pacers au cours de la seconde. Néanmoins, Daniel Riolo poussait un coup de gueule sur l’organisation des NBA Paris Games dénonçant une stratégie purement marketing de la part d’Adam Silver. « On n’est pas obligé de tomber dans la stratégie marketing de la NBA qui nous envoie deux matchs en bois. Ce sont des matchs qui ne servent strictement à rien. La saison régulière ne sert à rien. Les gens s’excitent sur ces deux matchs que les Américains nous donnent par pitié, et des bobos parisiens se retrouvent au bord du parquet. Quand ils enverront un match de playoffs on les respectera ! En attendant, je préfère l’EuroLeague ».

Mais l’éditorialiste de RMC, connu pour ses tirades colorées pendant l’After Foot, en a rajouté une couche en calant une punchline. « La NBA nous donne des restes et on se jette dessus comme Jacquouille la Fripouille ?! Vous n’avez pas honte ? Demain ils m’invitent en loge pour le match jamais de la vie j’y vais. Il y a une limite d’âge pour se faire avoir. À 30 ans on ne peut pas être niais ! Ce n’est pas un vrai match de basket, ceux qui veulent voir un vrai match vont aux États-Unis ».

«Stephen Brun m'a gentiment offert un maillot parce qu'il s'est dit : tu connais tellement bien la NBA que tu mérites un bon maillot»

Une prise de position qui n’avait pas laissé Jacques Monclar, figure de la couverture médiatique française de la NBA sur beIN SPORTS, de marbre. Il recadrait au passage Daniel Riolo qui a campé sur ses positions ces dernières semaines en prenant même les propos d’Adam Silver, commissioner de la NBA . Mardi soir, Riolo a débarqué sur le plateau de l’After Foot avec un maillot des San Antonio Spurs floqué Riol’O avec le numéro un en lâchant le message suivant. « Tout le monde se souvient des évènements. Donc pour conclure l'événement du NBA Paris Games, qui m'avait valu 2 ou 3 contrariétés, Stephen Brun m'a gentiment offert un maillot parce qu'il s'est dit : "tu connais tellement bien la NBA que tu mérites un bon maillot" ».