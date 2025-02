NBA : Incroyable, Wembanyama rejoint LeBron James !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’aura pas mis longtemps pour conquérir les coeurs des fans de la NBA. Le Français ne cesse de faire sensation avec les San Antonio Spurs. Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine, le phénomène de 21 disputera son premier All-Star Game d’ici quelques jours. Wemby sera notamment associé à Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander. En attendant, le crack des Spurs a rejoint un cercle très fermé dans lequel se trouve LeBron James.

Hakimi sous le charme de Wembanyama ! Un échange surprenant entre PSG et NBA après un match éclatant. 🏀 https://t.co/C1teM0ilBg — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

LeBron James et Wembanyama dans le top 5 des plus grands vendeurs de maillots

En effet, la NBA a récemment publié un classement des joueurs qui vendent le plus de maillots cette saison. Stephen Curry, le meneur stars des Golden State Warriors, est en tête. LeBron James le talonne, suivi par Jason Tatum (Boston Celtics) et Jalen Brunson (New-York Knicks). Victor Wembanyama, premier joueur étranger classé, ferme le top 5.

«Il pourrait devenir le meilleur joueur de NBA et du monde»

Plus le temps passe, plus Victor Wembanyama semble faire l’unanimité en NBA, tant chez les fans que chez les joueurs. « C’est son potentiel. Les gens sont fascinés par le fait qu'il n'y ait pas de limite à sa progression. Il pourrait devenir le meilleur joueur de NBA et du monde dans les années à venir. Voir un potentiel se transformer, les gens veulent être témoins de ça » avait d’ailleurs confié Boris Diaw il y a quelques semaines maintenant. La fièvre Victor Wembanyama est en train de frapper la NBA. Reste maintenant à voir si le Français saura répondre aux grandes attentes placées en lui.