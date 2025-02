NBA - LeBron James : La bombe que personne n’a vu venir !

Une véritable bombe a secoué la NBA ces dernières heures. En effet, les Los Angeles Lakers se sont attachés les services de Luka Doncic et ont envoyé Anthony Davis chez les Dallas Mavericks en échange. Personne n’avait vu venir une telle opération au sein de la ligue américaine, pas même LeBron James.

Ces dernières heures, une véritable bombe a agité le monde de la NBA. Le journaliste Shams Charania a révélé que les Los Angeles Lakers ont décidé d’envoyer Anthony Davis chez les Dallas Mavericks en échange de Luka Doncic. Quelques temps plus tard, la franchise californienne a officialisé l’arrivée du meneur de jeu star de 25 ans. Le Slovène épaulera donc LeBron James désormais. Ce dernier n’avait d’ailleurs absolument pas vu venir ce trade XXL.

LeBron James and Luka Doncic 🔥



This new chapter should be interesting.pic.twitter.com/ccWrEtFQIa