LeBron James : La punchline de Wembanyama que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

LeBron James vient de souffler sa 40ème bougie le 30 décembre dernier. Et pourtant, King James n'est toujours pas à la retraite après plus de 20 ans en NBA. Malgré toutes ses récompenses et sa reconnaissance acquise au fil des saisons, James est sous-estimé du point de vue de Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama ne s'est pas fait prier pour devenir une étoile montante de la NBA. Au terme de sa première saison régulière chez les San Antonio Spurs, il a été élu rookie de l'année. Médaillé d'argent avec l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Wembanyama continue sa fulgurante progression dans la franchise texane aux côtés de Chris Paul et de De Aaron Fox. L'occasion pour Wemby de rendre un hommage particulier à LeBron James.

«Je pense que LeBron est sous-estimé»

Dans le cadre d'une interview face caméra avec TNT au cours de laquelle il devait répondre à diverses questions sur lui-même, l'équipe de TNT avec Shaquille O'Neal, Kenny Smith ou encore Charles Barkley... et sur son ressenti concernant un joueur qu'il trouve sous-estimé. Aux yeux de Wemby, il s'agit du quadruple champion NBA LeBron James. « Je vais choisir LeBron James. Être sous-estimé signifie simplement qu’on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, non ? Alors oui, je pense que LeBron est sous-estimé. »

«LeBron James ? C'est impressionnant sa longévité»

Il y a plusieurs semaines à présent, Victor Wembanyama avait déjà adoubé LeBron James. Aux yeux de The Alien, comme il est surnommé aux Etats-Unis, la longévité de King James est tout juste époustouflante. « Bien sûr, c'est impressionnant sa longévité. A quel point les joueurs comme lui, Steph Curry ou Chris Paul qui sont encore à ce niveau et qui sont là pour gagner, qui ne sont pas seulement figurants sur le terrain. La clé, je ne la connais pas, mais je pense que c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Et ce sera très différent d'un LeBron que pour moi. Et bien sûr que j'aimerais jouer jusqu'à 40 ans », confiait le pivot des San Antonio Spurs en conférence de presse.