Transfert à 60M€ : Revoilà Neymar au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 60M€ pour recruter Désiré Doué en provenance du Stade Rennais l'été dernier, et le crack offensif est en train de clairement monter en puissance dans la capitale. D'ailleurs, certains à l'image de Jérôme Rothen n'hésitent pas à le comparer au Neymar de la grande époque... Explications.

Et si le PSG avait recruté le nouveau Neymar pour seulement 60M€ ? La comparaison semble évidemment assez prématurée, et pourtant, Désiré Doué (19 ans) est en train de se faire une nom et une réputation à travers l'Europe. Comme en témoigne sa nouvelle performance XXL de mercredi dernier en Ligue des Champions contre Aston Villa, le numéro 14 du PSG est capable de gestes techniques assez fulgurants. Et Jérôme Rothen retrouve d'ailleurs dans son style le Neymar de la belle époque.

« J’avais l’impression de voir Neymar »

Au micro de RMC Sport, l'ancien ailier gauche du PSG s'est lâché au sujet de Désiré Doué : « Au bout d’une demi-heure, il y a ce geste de classe. On l’a vu haranguer le public. C’est fantastique. C’est un jeune joueur galvanisé par l’ambiance. Il peut tenter des choses ahurissantes. Franchement, il faisait du Neymar. J’avais l’impression de voir Neymar de temps en temps dans sa technique, sa gestuelle, son volume… Neymar courait aussi beaucoup. Lui pareil. Il enchaîne les kilomètres. Je dis bravo, mais il ne faut pas s’arrêter là. Il a tout pour faire une très grande carrière », estime Rothen.

Doué fan de Neymar

Une comparaison qui devrait aller droit au coeur de Désiré Doué, d'autant que le jeune crack du PSG a confié cette semaine sur TNT Sports qu'il admirait l'attaquant brésilien : « J’ai une idole, c’est Neymar. Tout le monde le sait, lui aussi. Il a fait énormément de chose dans le monde du football. Il m’inspire encore aujourd’hui, j’espère suivre ses traces. J’ai déjà pu échanger avec lui », a indiqué l'ancien Rennais.