Panique pour Mbappé, un gros échec est déjà annoncé

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de multiplier les casquettes. L’attaquant de 26 ans est en effet devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Caen, duquel il s’est récemment rapproché d’ailleurs suite à la situation sportive assez délicate.

C’est une situation assez inédite. A seulement 26 ans, Kylian Mbappé est devenu propriétaire majoritaire d’un club de Ligue 2, avec le Stade Malherbe Caen. Mais ce n’est pas vraiment une réussite pour le moment, puisque le club normand est bon dernier et risque une relégation catastrophique.

« Il fait ce qu’il veut de son argent, mais ce n’est pas commun »

Cette position de Kylian Mbappé n’a pas manqué de faire parler et certains ne comprennent pas vraiment pourquoi il s’est immiscé dans ce dossier, en pleine carrière. « Il fait ce qu’il veut de son argent, mais ce n’est pas commun. Tu ne peux pas reprocher à Textor d’avoir pris l’OL et de ne jamais être là et voir Mbappé prendre Caen, où il a été deux fois en six mois ! » a confié Éric Di Meco, au micro de RMC Sport.

« Chaque fois qu’il s’est éparpillé, il y a eu des répercussions »

« Si Caen descend, il sera tenu responsable. Les supporters lui en voudront et auront la haine contre lui » a poursuivi l’ancien défenseur de l’OM, dans l’émission Super Moscato Show. « Bien sûr il peut faire ce qu’il veut, mais avoir cette pression en plus de ta carrière, je trouve que c'est beaucoup ! Et chaque fois qu’il s’est éparpillé, il y a eu des répercussions ».