Mbappé : La convocation inattendue du Real Madrid !

Le Real Madrid a surclassé le Manchester City de Pep Guardiola mercredi soir en 1/16ème de finale retour de la Ligue des champions grâce notamment à un triplé signé Kylian Mbappé (3-1). Néanmoins, Carlo Ancelotti a soulevé un tout autre élément clé de cette victoire contre les Skyblues : le travail défensif des quatre stars offensives du Real Madrid, toutes convoquées à son bureau pour ce sujet précis.

Par moments, le manque d'investissement défensif des attaquants du Real Madrid a été pointé du doigt. Et ce, que ce soit Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Kylian Mbappé. Pas réputé pour être le plus adepte aux replis défensifs avec le PSG et l'équipe de France, Mbappé a été mis dos au mur ces derniers temps par Carlo Ancelotti.

«Le sacrifice de ces quatre là a été fantastique pendant ces deux matchs»

L'entraîneur du Real Madrid s'est réjoui mercredi soir au micro de CBS Sports du travail collectif défensif de son équipe lors des 1/16èmes de finale de Ligue des champions contre Manchester City (3-2 à l'aller et 3-1 au retour). « L'implication défensive de nos quatre attaquants ? J'en suis très satisfait parce que c'est très difficile de penser qu'avec toute cette qualité devant on peut défendre tout aussi bien. Mais le sacrifice de ces quatre là a été fantastique pendant ces deux matchs (ndlr contre Manchester City) et c'est la clé, parce qu'après cela quand vous défendez bien, on est très dangereux en attaque parce que nous avons tant de qualité. »

Ancelotti révèle avoir convoqué Mbappé et le reste des Quatre Fantastiques à son bureau

Carlo Ancelotti a d'ailleurs avoué au journaliste Guillem Balague avoir convoqué les Quatre Fantastiques du Real Madrid dans son bureau afin de leur faire passer le message d'une manière très claire. « Comment je les ai convaincu ? Simplement en les convoquant à mon bureau et ils devaient être là. Je leur ai dit d'être plus concentrés défensivement parlant, d'aider l'équipe à récupérer le ballon. Et ils l'ont fait. Si je les ai appelé individuellement ? Non, tous ensemble, les quatre ».