«Je signe» : Mbappé annonce un nouveau challenge !

Amadou Diawara

Le 1er juillet dernier, Kylian Mbappé est devenu un tout nouveau joueur du Real Madrid. Si ses débuts à la Maison-Blanche étaient compliqués, le numéro 9 de Carlo Ancelotti a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines. Auteur d'un triplé face à Manchester City ce mercredi soir, Kylian Mbappé a annoncé qu'il voulait empiler les buts et remporter des titres cette saison.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air l'été dernier. En effet, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Toutefois, Kylian Mbappé a eu du mal à s'acclimater à ses nouvelles couleurs.

Mbappé veut frapper fort avec le Real Madrid

Lors de ses premiers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé était méconnaissable. En effet, l'ancien numéro 7 du PSG ne parvenait pas à évoluer à son meilleur niveau à la Maison-Blanche. Mais heureusement pour Carlo Ancelotti, le vrai Kylian Mbappé est de retour depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, l'attaquant du Real Madrid a été un véritable cauchemar pour Manchester City ce mercredi soir.

«Je signe de mon sang»

Auteur d'un triplé face à Manchester City lors des 16èmes de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), Kylian Mbappé a annoncé du lourd avec le Real Madrid juste après le coup de sifflet final. « Si je me fixe le défi d'inscrire 50 buts cette saison ? J'ai toujours dit que je n'avais pas de limites. Si je peux marquer 50 buts, j'en marquerai 50, si je peux en marquer plus, mieux encore. Parfois, j'ai marqué beaucoup de buts et nous n'avons pas gagné de titres au bout. Si je peux marquer et gagner des titres, je signe de mon sang (rires) », a déclaré le numéro 9 merengue dans des propos rapportés par Real France. Reste à savoir si Kylian Mbappé passera la barre des 50 réalisations dès sa première saison à la Maison-Blanche.