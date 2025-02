Transferts : Le PSG annonce une recrue «de très haut niveau»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi soir, Khvicha Kvaratskhelia a contribué à la très large victoire du Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois (7-0) en y allant de son but. Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur l'adaptation de l’ailier géorgien, arrivé cet hiver en provenance du Napoli pour 70 millions d’euros.

Le Paris Saint-Germain a réalisé un récital offensif ce mercredi pour le barrage retour face au Stade Brestois (7-0), avec sept buteurs différents, dont Khvicha Kvaratskhelia, arrivé cet hiver en provenance du Napoli pour 70M€ hors bonus. L’ailier géorgien, titularisé par Luis Enrique, poursuit son adaptation dans un collectif déjà huilé. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur du PSG s’est prononcé sur les premières semaines de sa dernière recrue.

« Quand à la 89e, à 7-0, il fait un énorme effort défensif, c’est ce que nous voulons »

« C’est un joueur de très haut niveau, a confié Luis Enrique en conférence de presse, rapporté par Le Parisien. Il est difficile de trouver des joueurs au mercato qui améliore l’équipe, je le dis toujours. Il a encore besoin d’un temps d’adaptation pour mieux connaître ses partenaires. Il a très envie d’aider l’équipe. Quand à la 89e, à 7-0, il fait un énorme effort défensif, c’est ce que nous voulons. »

« C’était incroyable »

Kvaratskhelia a inscrit son deuxième but sous les couleurs parisiennes et ne cachait pas sa joie après ce très large succès. « C’était incroyable, on mérite notre victoire. Battre Brest 7-0, ce n’est pas facile. On a essayé de créer des occasions pour marquer tous ensemble. On peut être fiers de ce qu’on a réalisé ce mercredi soir », a-t-il réagi.