Mercato : Un renfort annoncé à l’OM, c’est étonnant !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a enregistré quatre renforts pour essayer de challenger jusqu’au bout le PSG. Le club phocéen a fait venir deux défenseurs, un milieu et un attaquant, mais un dernier renfort pourrait bien poser ses valises dans le sud de la France. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela ne devrait pas être un joueur, mais plutôt un dirigeant.

Encore une fois, le mercato a été plutôt agité à l’OM. Alors que l’été dernier le club phocéen s’était déjà bien renforcé, quelques ajustements ont été nécessaires cet hiver. Ils sont quatre à avoir posé leurs valises à Marseille : Luiz Felipe, Amar Dedić, Ismaël Bennacer et Amine Gouiri.

OM : La presse italienne annonce une signature surprise !

Un dirigeant arrive à l’OM

Le mercato hivernal est donc fini, mais l’OM n’a peut-être pas terminé son mercato et une nouvelle recrue pourrait débarquer sous peu. Mais contrairement aux quatre dernières recrues, cela ne devrait pas être un joueur, mais plutôt un dirigeant. Selon les informations du journaliste Pasquale Guarro des discussions seraient en cours avec Alessandro Antonello pour une arrivée à Marseille.

Antonello est passé par l’Inter Milan

Si Alessandro Antonello va peut-être débarquer à l’OM, c’est qu’actuellement il est libre de tout contrat. L’Italien vient de quitter l’Inter Milan dernièrement, où il était devenu président. Reste à voir si la piste va finalement se concrétiser et si un nouveau dirigeant va bel et bien débarquer à Marseille pour former un alléchant triumvirat aux côtés de Pablo Longoria et Medhi Benatia.