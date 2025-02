Surprise, «un leader» a quitté l'OM !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a encore changé beaucoup de choses dans son effectif. Quatre nouveaux joueurs sont arrivés dans l’effectif marseillais et certains sont également partis. C’est le cas de Lilian Brassier qui a pris le chemin du Stade Rennais. Pas forcément utilisé par Roberto De Zerbi, le défenseur renait sous les ordres de Habib Beye, qui lui a fait confiance lors de ses trois premiers matches sur le banc breton et qui voit en lui un véritable leader.

L’été dernier, l’OM avait complètement métamorphosé son effectif afin d’offrir une multitude de possibilités à Roberto De Zerbi, qui venait alors d’arriver. Pablo Longoria avait donc fait venir beaucoup de joueurs, dont Lilian Brassier. Malheureusement, ce dernier n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres du coach italien et il a donc déjà fait ses valises.

Brassier a été prêté à Rennes

À cause de ses mauvaises performances, le prêt de Lilian Brassier à l’OM a donc été cassé. Par la suite, le défenseur est donc reparti à Brest, qui l’a prêté dans la foulée jusqu’à la fin de la saison au Stade Rennais. Une opération assortie d’une option d’achat automatique et d’un contrat portant sur les quatre prochaines années.

Beye qualifie Brassier de leader

À Rennes, Lilian Brassier est entraîné par Habib Beye, tout juste arrivé. D’ailleurs, le nouvel entraîneur rennais ne tarit pas d’éloges sur le défenseur, qu’il qualifie de véritable leader, alors que ce n’était pas trop le cas du côté de l’OM. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « C'est déjà un leader dans le groupe, je l'aurais pris partout où je serais allé. Il a eu un moment difficile à Marseille mais dans l'analyse d'un joueur, on doit comprendre qu'il y a parfois des contextes défavorables et ses qualités ne s'étaient pas envolées en quelques mois. On lui a donné de la confiance, c'est un joueur qui adore s'entraîner, passionné par le jeu. Derrière, ce sont juste des petits outils que vous lui donnez. »