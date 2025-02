PSG - Désiré Doué : Pour signer, sa famille pose une folle condition !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Désiré Doué a rejoint le PSG. Moyennant 50M€, le phénomène français a quitté le Stade Rennais, son club formateur. En Bretagne, on avait ainsi visé dans le mille en faisant signer Doué pour l’intégrer au centre de formation. Une signature qui n’a toutefois pu être possible qu’à condition de répondre aux demandes de la famille.

Au cours des dernières années, le Stade Rennais en a vu passer des phénomènes au sein de son centre de formation. On peut ainsi citer Ousmane Dembélé, Mathys Tel ou encore Eduardo Camavinga. Une liste à laquelle on peut désormais ajouter Désiré Doué. A 19 ans, le crack a toutefois quitté la Bretagne et le voilà qu’il évolue aujourd’hui du côté du PSG.

Le PSG a signé plus fort que Ronaldinho

« Un potentiel technique immense »

Ancien directeur sportif du centre de formation du Stade Rennais, Landry Chauvin se souvient très bien de Désiré Doué. Pour Ouest France, il a ainsi raconté : « Dès l’école de foot, on sentait un potentiel technique immense, bien au-dessus. Ça a toujours été un joueur créatif ». Avec Doué, Rennes avait ainsi mis la main sur une pépite, mais pour la faire signer, les négociations n’ont pas été simples.

« On a reçu une fin de non-recevoir des parents »

« La particularité de la famille Doué, c’est qu’il y avait toujours un ordre à respecter. Nous au départ, on voulait surtout Désiré, mais on a reçu une fin de non-recevoir des parents qui nous ont dit : « Vous vous occupez d’abord de Guéla (le frère ainé) ». La famille n’a jamais bougé d’un iota », a révélé Landry Chauvin.