Mercato : Le renfort en or déniché par l’OM !

L'Olympique de Marseille a trouvé un renfort de taille en la personne de Medhi Benatia, propulsé directeur du football au début de l’année. Florent Gautreau ne cache pas son enthousiasme, se montrant très élogieux à l’égard du bras droit de Pablo Longoria dans la cité phocéenne.

Fin 2023, l’OM annonçait l’arrivée dans ses rangs de Medhi Benatia, en tant que conseiller sportif du président de Pablo Longoria. Rapidement, l’ancien défenseur de la Juventus, formé dans la cité phocéenne, avait fait ses preuves, l’amenant à devenir directeur du football du club en début d’année. Florent Gautreau fait partie des observateurs conquis par le Marocain.

« La meilleure chose qu’ait pu faire l’OM, c’est faire venir Benatia »

« La meilleure chose qu’ait pu faire l’OM, c’est faire venir Benatia. En termes de com, c’est un exemple. C’est aussi lui qui arrive à faire venir des joueurs de par son carnet d’adresses et un discours qui donne envie », s’est enflammé le journaliste dans l’After Foot sur RMC, rapporté par Football Club de Marseille.

« Il prend les charges positives et négatives sur lui »

« Il communique beaucoup au nom de l’OM et cela décharge Pablo Longoria. Il prend les charges positives et négatives sur lui par rapport à l’entraîneur et à l’effectif », poursuit Florent Gautreau. Les Marseillais ont intérêt à profiter de Medhi Benatia, qui a récemment assuré qu’il ne s’éterniserait pas dans la cité phocéenne. « Ce club m'est cher. Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour », confiait-il dans un entretien accordé à L’Équipe.