PSG : Le calvaire d’un joueur est terminé !

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a quitté le Paris Saint-Germain pour se relancer à la Juventus. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça marche très bien, puisque l’attaquant français enchaine les performances de très haut niveau et affole les compteurs, avec 5 buts en 4 matchs de Serie A.

C’est la belle histoire de l’hiver. Barré au PSG et clairement pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani cartonne en Serie A avec la Juventus, où il est prêté sans option d’achat. Avec deux doublés au compteur et une prestation très convaincante lors de la victoire dans le Derby d’Italia face à l’Inter (1-0), le Français affiche un visage qu’on lui avait très peu vu à Paris.

« Il retrouve la confiance qu’il n’avait pas à Paris »

Ancien du PSG et de la Juventus, l’international malien Mohamed Sissoko n'est pas surpris par cette renaissance italienne de Kolo Muani. « Je ne suis pas surpris par sa performance ici, ce qui me rend le plus heureux, c’est qu’il retrouve la confiance qu’il n’avait pas à Paris » a-t-il expliqué, lors d’un entretien accordé à TuttoJuve.com. « Randal est un gars qui a de la force, de la vitesse, de la technique, du tir et un sens du but. Et tous ces éléments ne se retrouvent pas ensemble chez beaucoup d’attaquants ».

« Il n’a pas été bon parce qu’il n’était pas l’attaquant idéal pour le jeu de Luis Enrique »

Pour lui c’est assez simple : Randal Kolo Muani n’a pas été mis dans les bonnes dispositions par Luis Enrique, au PSG. « Il n’a pas été bon parce qu’il n’était pas l’attaquant idéal pour le jeu de Luis Enrique. Il a toujours été un joueur de haut niveau et avait juste besoin d’un environnement adéquat pour montrer ses qualités » a assuré Mohamed Sissoko. « Maintenant, la Juventus l’apprécie, je suis sûr qu’il continuera à rendre les fans heureux avec ses buts ».