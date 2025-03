PSG - «Incroyable» : Luis Enrique le fait halluciner !

Axel Cornic

Large leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut rêver plus grand en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont en effet écarté l’un des grands favoris avec l’élimination de Liverpool au stade des 8e de finale, ce qui a été un grand coup frappé sur la scène européenne.

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait misé sur ça. Il faut dire que les critiques étaient nombreuses autour du PSG, qui a bien failli ne pas passer la phase de qualification de la Ligue des Champions. Mais les Parisiens ont su se relancer et réaliser l’un des exploits de la saison.

L’exploit de Liverpool

Il s’agit évidemment de l’élimination de Liverpool, considéré comme l’une des meilleures équipes de la saison et grand favori de la Ligue des Champions. Un exploit qui a d’ailleurs tapé dans l’œil d’un certain Antonio Conte. « Je trouve qu'il a vraiment mérité sa qualification contre Liverpool sur l'ensemble des deux matches. Ils ont super bien joué à l'aller, en attaquant, ils ont manqué des occasions importantes » a expliqué le coach du Napoli, dans les colonnes de L’Equipe.

« C'est une équipe impressionnante, et Luis Enrique fait un travail incroyable »

« Et au retour... Je sais ce que cela veut dire de jouer à Anfield, dans un match avec un tel enjeu, et ce n'est pas pour tout le monde » a fait remarquer celui passé par Chelsea et Tottenham, qui semble impressionné par le travail de Luis Enrique. « Liverpool est une équipe redoutable, elle est en train de gagner la Premier League avec une marge énorme. Il faut mesurer ce qu'a réussi le PSG. C'est une équipe impressionnante, et Luis Enrique fait un travail incroyable ». Reste à voir si le PSG confirmera en quart de finale, avec un premier rendez-vous avec l’Aston Villa d’un certain Unai Emery le 9 avril prochain.