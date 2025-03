OM : Il change pour une autre équipe et réalise son rêve !

La rédaction

Amar Dedic, latéral droit de l’OM, a profité de la trêve internationale pour briller avec la Bosnie. Titulaire lors des deux victoires face à la Roumanie (1-0) et Chypre (2-0), le joueur de 22 ans a exprimé sa fierté de représenter son pays, saluant la passion des supporters bosniens, toujours présents malgré les difficultés.

Lors de la trêve internationale, Amar Dedic a rejoint son équipe de Bosnie pour disputer des matchs de qualification pour la prochaine Coupe du monde. Deux titularisations et deux victoires pour le joueur de l’OM, contre la Roumanie (1-0) et Chypre (2-0). De quoi le mettre en confiance pour le sprint final avec l’OM.

«Pour moi, c’est quelque chose de grand»

«Pour moi, c’est quelque chose de grand. C’est un immense honneur parce que jouer pour la Bosnie est spécial pour moi. C’est quelque chose que je ne peux pas décrire parce que tout petit déjà, je regardais tous les matchs, et dans notre pays, les supporters, les gens sont tellement passionnés.» raconte le défenseur de l’OM.

«Ils sont toujours derrière nous»

Au micro d’Alexandre Ruiz, dans un entretien donné à Free FOOT, Amar Dedic loue la grande passion des supporters bosniens :

«On n’est pas les meilleurs et on n’a pas les meilleurs résultats, pas toujours les plus belles victoires pour vraiment célébrer quelque chose, mais ils sont toujours derrière nous.»