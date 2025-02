Mercato - PSG : Luis Enrique a choisi sa prochaine star !

Axel Cornic

Depuis son arrivée il y a un peu plus d’un an et demi, Luis Enrique s’est beaucoup impliqué dans le mercato du Paris Saint-Germain, grâce notamment à une relation forte avec son directeur sportif Luis Campos. Et le coach parisien semble déjà avoir trouvé son prochain gros coup pour le mercato estival 2025.

Un an après les départs de Lionel Messi et de Neymar, une autre immense star est partie avec Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid. Une véritable révolution, qui a permis au PSG de changer totalement son effectif, avec notamment aux manettes le duo formé par Luis Enrique et Luis Campos.

Le PSG a signé plus fort que Ronaldinho

Luis Enrique veut Konaté au PSG

Le coach du PSG semble avoir déjà trouvé son prochain objectif et il s’agirait vraisemblablement d’Ibrahima Konaté. D’après les informations de Paristeam.fr, le défenseur central de Liverpool serait la priorité de Luis Enrique pour le mercato estival. Son contrat se termine en juin 2026 et des discussions avancées seraient déjà en cours entre le club parisien et son entourage.

« Je laisse mes agents s’en occuper »

Récemment interrogé sur l’intérêt du PSG, l’international français n’a pas forcément fermé la porte à un transfert. « C’est clair qu’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur ! » a expliqué Ibrahima Konaté, dans Téléfoot. « Maintenant, je me focalise sur cette saison pour tout rafler et prendre le maximum de titres. Pour ma situation contractuelle, je laisse mes agents s’en occuper ».