Le PSG terrassé par une offre légendaire ?

Alexis Brunet

La situation de Mohamed Salah pourrait être l’un des feuilletons de l’été prochain. Pour le moment, l’Égyptien n’a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool qui prend fin à l’issue de la saison et plusieurs clubs se montrent intéressés. C’est notamment le cas du PSG, mais aussi de plusieurs clubs d’Arabie saoudite. Le pays du Golfe pourrait d’ailleurs remporter la mise avec une offre légendaire.

Souvent, les joueurs en fin de contrat intéressent de nombreux clubs, désireux de pouvoir s’offrir un nouvel élément sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Cela est d’autant plus vrai quand le joueur en question est Mohamed Salah. En effet, ce dernier sera en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, car son contrat arrive à échéance à ce moment-là et qu’il n’a toujours pas prolongé.

Salah ne s’imagine plus à Liverpool

La saison n’est pas encore finie et l’hypothèse que Mohamed Salah prolonge à Liverpool n’est donc pas encore clairement écartée. Toutefois, en janvier dernier, le joueur s’était montré très clair lors d’une interview pour Sky Sports. « Je veux vraiment gagner la Premier League cette saison, car c'est ma dernière année au club. Je veux donner quelque chose de spécial à la ville. » Une déclaration qui avait été bien reçue par le PSG, courtisan déclaré de la superstar égyptienne.

L’Arabie saoudite prête à une folie pour Salah

Le PSG espère donc avoir sa chance l’été prochain pour Salah, mais il ne sera pas le seul. Selon les informations de Caught Offside, l’Arabie saoudite aimerait également s’offrir la légende de Liverpool. Le pays du Golfe pourrait même offrir un salaire compris entre 130 et 150M€ à l’attaquant, ce qui pourrait l’inciter à rejoindre ce championnat plus exotique. Actuellement, trois clubs saoudiens seraient intéressés par les services du joueur de 32 ans, Al-Ahli, Al-Ittihad et Al-Nassr. Reste à voir ce que ce dernier voudra pour son avenir et s’il préférera notamment l’argent à la Ligue des champions, par exemple.