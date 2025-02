Salah - PSG : Une fortune est réclamée

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG est cité comme étant très intéressé par Mohamed Salah, qui sera pour le moment en fin de contrat l’été prochain. L’Égyptien pourrait donc débarquer à Paris, mais pour cela les dirigeants du club de la capitale vont devoir mettre la main à la poche. L’attaquant de Liverpool possède déjà un gros salaire, mais il souhaiterait que ce dernier soit augmenté.

Lors du mercato hivernal, le PSG a réalisé bon nombre de mouvements. De nombreux joueurs ont quitté Paris, mais au rayon des arrivées, seulement un nouvel élément a posé ses valises dans le vestiaire parisien. Après avoir déjà essayé l’été dernier, Luis Campos a enfin réussi à obtenir la signature de Khvicha Kvaratskhelia, qui a quitté Naples contre un chèque de 70M€ environ. Le champion de France a donc renforcé le côté gauche de son attaque et maintenant, des discussions sont menées pour le côté droit.

Le PSG pense fortement à Salah

Après Khvicha Kvaratskhelia, c’est une autre pointure qui pourrait venir renforcer l’attaque du PSG l’été prochain. Pour satisfaire ses besoins, le club de la capitale aurait le regard tourné vers la Premier League et plus précisément vers Liverpool. Libre à la fin de la saison, s’il n’a pas prolongé d’ici là, Mohamed Salah plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. Reste à voir si le club de la capitale sera prêt à mettre un gros concurrent dans les pattes d’un Ousmane Dembélé qui semble marcher sur l’eau en ce moment.

Salah demande un très gros salaire

D’après les informations de Caught Offside, Mohamed Salah n’aurait pas encore tranché pour son avenir et des discussions avec Liverpool seraient en cours. Toutefois, rien n’indique encore que l’Égyptien va prolonger son contrat, car il demande beaucoup d’argent. L’attaquant touche actuellement plus de 400 000 € par semaine et il voudrait que cette somme soit augmentée. Si les dirigeants des Reds ne sont pas prêts à faire cet effort, il y a fort à parier que le PSG tentera sa chance.