Signature à 20M€ : Habib Beye pousse un coup de gueule !

Fraichement nommé entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye n'accepte pas forcément les critiques de certains journalistes envers Seko Fofana qu'il juge infondées. Et le coach breton n'a pas hésité à monter au créneau en conférence de presse pour assurer la défense de la grosse recrue rennais du mercato hivernal, attirée pour 20M€.

Le Stade Rennais a changé beaucoup de choses à son vestiaire ces dernières semaines, avec notamment la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur à la place de Jorge Sampaoli. Mais avant cela, l'écurie bretonne avait vécu un mercato hivernal très agité avec plusieurs recrues, dont Seko Fofana. L'ancien joueur du RC Lens a été rapatrié d'Arabie Saoudite pour 20M€ et a été l'un des gros coups de l'hiver à Rennes. Mais le milieu de terrain ivoirien est pour l'instant très critiqué, à l'image de son entrée en demi-teinte dimanche soir face au LOSC (défaite 2-0).

« Vous êtes durs »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Habib Beye a sèchement répondu aux critiques des médias sur Seko Fofana : « Je pense que vous êtes durs sur l’expression 'entrée neutre'. Ce n’est pas facile de rentrer dans un match comme celui-ci. Je l’ai dit et je le répète, j’ai toute confiance en Seko. J’ai trouvé que c’était un joueur qui, cette semaine, était encore monté en puissance sur l’aspect athlétique. Il est aussi monté en puissance en termes de confiance, dans cette volonté de faire partie de ce groupe-là et d’apporter toutes ses qualités », indique l'entraîneur du Stade Rennais sur sa recrue à 20M€.

« Un très grand joueur, il montrera ses qualités »

« Je lui ai parlé cette semaine en lui disant qu’aujourd’hui je savais le joueur qu’il était et qu’il fallait qu’il soit totalement libre et en confiance pour s’exprimer lorsqu’il en aura l’opportunité. Mais ce qui est sûr c’est que je ne questionne pas du tout le niveau de Seko Fofana. C’est pour moi un très grand joueur et il montrera toutes ses qualités. Il l’a déjà fait ici (en Ligue 1) et il continuera à le faire au Stade Rennais », poursuit Habib Beye. Le message est passé...