Nouveau transfert au PSG, le montant dévoilé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté sans option d'achat par le PSG au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele semble bien parti pour être définitivement transféré du côté du club allemand en fin de saison. Les négociations sont confirmées entre les différentes parties, et un transfert avoisinant les 25M€ pourrait être conclu prochainement pour le latéral droit français du PSG.

Très peu utilisé par Luis Enrique la saison dernière au PSG, Nordi Mukiele (27 ans) a donc été invité à changer d'air lors du mercato estival 2024. Le latéral droit a donc été prêté sans option d'achat en Allemagne, au Bayer Leverkusen, et il retrouve des couleurs de l'autre côté du Rhin sous les ordres de Xabi Alonso. Mukiele semble d'ailleurs bien parti pour quitter définitivement le PSG...

Mercato de folie au PSG, quelle doit être la priorité de l’été prochain ?

Mukiele vers un transfert en Allemagne

Le média allemand Kicker annonçait ce mercredi matin que les négociations avaient démarré en coulisses entre le Bayer Leverkusen et le PSG pour un transfert définitif de Nordi Mukiele, et c'est désormais au tour de Sport Bild de confirmer cette information. Le défenseur français se sent très bien en Allemagne et pousse donc en ce sens.

15M€ pour le PSG ?

Sport Bild précise que cette opération pourrai rapporter pas moins de 15M€ au PSG. Un deal rentable étant donné que Mukiele n'avait coûté que 12M€ au club parisien lors de son arrivée en provenance du RB Leipzig en 2023...