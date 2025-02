PSG : Un buteur XXL recalé par Luis Enrique !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait la possibilité de recruter Victor Osimhen, qui voulait absolument quitter Naples. Finalement, le buteur nigérian n’avait pas rejoint Paris, car Luis Enrique ne semblait pas spécialement fan de son profil. Un vrai coup dur pour l’actuel joueur de Galatasaray, car ce dernier se voyait bien revenir en France.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a su imposer sa patte. L’entraîneur espagnol est adepte d’une poigne de fer et il n’hésite pas à dire quand cela ne lui convient pas et il sait donc parfaitement ce qu’il veut. Ainsi, le coach parisien a déjà refusé des joueurs proposés par Luis Campos, malgré un beau CV.

Luis Enrique a dit non à Osimhen

Par le passé, le nom de Victor Osimhen a souvent été accolé à celui du PSG. Le buteur cherchait notamment un nouveau club l’été dernier, et une arrivée à Paris avait été évoquée par certaines sources. Finalement, le Nigérian n’avait pas posé ses valises dans la capitale française, car son profil n’était pas voulu par Luis Enrique, qui a donc eu le dernier mot.

Osimhen n’était pas contre une arrivée au PSG

Après Lille, Victor Osimhen aurait donc pu connaitre une nouvelle aventure en France. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, divulguées lors de l’émission Viva el Futbol, le Nigérian n’était d’ailleurs pas contre une arrivée au PSG. « Osimhen n'a pas la Premier League comme premier objectif, mais celui de pouvoir garder les conditions économiques du contrat qu'il avait négocié à Naples, de 11-12 millions d'euros nets par saison. Il voulait conserver ce contrat et Chelsea ne lui a jamais proposé cette somme. Chelsea lui a proposé 7-8 millions par saison. C'est là le vrai problème. L'été dernier, Osimhen était prêt à partir en Arabie. Al-Ahli était sur le point de fermer Osimhen le dernier jour du marché, mais Naples a été séduit et a augmenté ses exigences financières. Aucun accord n'a été trouvé et Al-Ahli a pris Ivan Toney. Le souhait d'Osimhen était d'aller en Arabie saoudite où il protégerait son contrat. Mais il se serait empressé d'aller au PSG. » Reste à voir si la donne va changer l'été prochain et si Luis Enrique se montrera plus ouvert. En tout cas, l’ancien Lillois ne semble pas forcément attiré par la Premier League.