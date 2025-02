Mbappé : Un avenir à la Cristiano Ronaldo est annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé s’est illustré avec le Real Madrid mercredi soir avec un triplé décisif face à Manchester City, rappelant les exploits de Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti, son entraîneur chez les Merengue, estime que son joueur peut atteindre le niveau du quintuple Ballon d’Or, bien que cela ne sera pas simple.

Kylian Mbappé n’est plus le même joueur. En grande difficulté au début de la saison, l’international français est en forme depuis quelques semaines, en témoigne son triplé retentissant lors du barrage retour de la Ligue des champions contre Manchester City (3-1) au Santiago Bernabéu mercredi soir. Kylian Mbappé suit les traces de Ronaldo, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, seuls joueurs jusqu’à maintenant à avoir inscrit trois buts au cours d'un même match Ligue des champions sous le maillot merengue.

« Il peut atteindre le niveau de Cristiano »

Présent en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé suivre les traces de son idole Cristiano Ronaldo. « Il a la qualité pour atteindre ses chiffres, mais il va devoir travailler, parce que Cristiano a placé la barre très haut, prévient l'entraîneur italien, rapporté par Real-France. Mais il a tellement d'enthousiasme pour jouer ici, qu'il peut atteindre le niveau de Cristiano. Mais ce ne sera pas facile pour lui. Il doit travailler. »

« Tout le monde attendait ce triplé »

Un peu plus tôt, Carlo Ancelotti avait savouré la soirée parfaite de l’ancienne star du PSG : « Tout le monde attendait ce triplé et il est arrivé. Il n'est pas le seul, nous avons beaucoup de joueurs qui font la différence. Et ils font la différence grâce au travail collectif. »