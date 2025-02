Kylian Mbappé : Le coup de gueule contre «les carpettes» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant que Kylian Mbappé cartonne avec le Real Madrid, son conflit avec le PSG est toujours en cours. Le Français réclame 55M€, mais la commission supérieure de la FFF a dernièrement rejeté son appel. Alors que l'UNFP s’est offusquée d'une telle décision, Pierre Ménès a été dans le même sens en ce qui concerne le cas Mbappé.

Dans son conflit face au PSG, Kylian Mbappé peut au moins compter sur l’UNFP. Alors que l’attaquant du Real Madrid alterne entre victoire et défaite face aux différentes commissions dans sa guerre à 55M€, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels est à ses côtés. D’ailleurs, suite à la dernière décision de la commission supérieure de la FFF à propos de Mbappé, un communiqué a été publié.

« Un contrat, en France, ça se respecte ! »

« Quitte à perdre un peu de crédibilité au passage, la Commission supérieure d’appel de la FFF ne pouvait être plus juridiquement et politiquement … courageuse que ne l’avait été la Commission de discipline de la LFP le 12 décembre dernier, déclarant elle aussi « irrecevable » la saisine déposée par Kylian Mbappé afin que le PSG lui verse les arriérés de salaire et de primes, comme spécifié dans un contrat signé par le club-employeur et le joueur-salarié et dûment enregistré par la Ligue professionnelle. Raison pour laquelle, la Commission juridique de la LFP, le 11 septembre précédent, puis la Commission paritaire d’appel (toujours de la Ligue), le 25 octobre, avaient dans leur jugement respectif conforté le joueur. Qu’auraient-elles bien pu décider d’autre d’ailleurs ? Ce magnifique rétropédalage de la LFP ajouté à la dernière décision de la FFF de ne rien décider du tout laissent donc au club parisien le temps d’attendre que la justice civile qu’il a saisie se prononce dans quelques années en faveur du… joueur. C’est une évidence, c’est une certitude, c’est écrit, c’est signé. C’est reculer pour mieux sauter. Un contrat, en France, ça se respecte ! », a-t-on pu lire dans ce communiqué de l’UNFP.

« Lâches et incompétents ça commence à faire beaucoup »

Pierre Ménès a d’ailleurs réagi à cette prise position dans l’affaire Kylian Mbappé. Sur X, il a validé les propos de l’UNFP, poussant au passage un coup de gueule : « Excellent communiqué pour dénoncer les carpettes qui dirigent le foot français. Lâches et incompétents ça commence à faire beaucoup ».