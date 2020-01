Basket

Basket - NBA : L’incroyable anecdote de Shaquille O’Neal sur Michael Jordan !

Publié le 17 janvier 2020 à 11h35 par A.M.

Shaquille O’Neal s’est amusé à raconter une anecdote sur Michael Jordan qui en 1997 lui avait glissé un surprenant conseil.

Avant de devenir une immense star aux côtés de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal a fait ses débuts avec le Magic d’Orlando. L’occasion de se confronter à Michael Jordan lors des playoffs en 1997. Une rencontre durant laquelle MJ tente de dunker sur la tête du Shaq’, mais ce dernier préfère commettre une faute et relève son prestigieux adversaire. Ce qu’il n’aurait pas dû faire comme le lui a conseillé le numéro 23 des Bulls.

Le conseil pas très fair-play de Michael Jordan