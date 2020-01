Basket

Basket - NBA : Michael Jordan rend un vibrant hommage à… David Stern !

Publié le 2 janvier 2020 à 16h35 par A.D.

David Stern s’est éteint ce mercredi 1er janvier à l’âge de 77 ans. Michael Jordan, légende vivante des Chicago Bulls, a tenu à faire passer un message fort à l’ancien patron de la NBA.

Michael Jordan doit beaucoup à David Stern. Ce mercredi 1er janvier, l’ancien patron de la NBA est décédé à la suite d’une hémorragie cérébrale. Drafté au début du mandat de David Stern, Michael Jordan lui a rendu un vibrant hommage.

«Je n’en serais pas là sans David Stern»